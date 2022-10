Juve Empoli 1-0 LIVE | Parisi non trova la porta

(Di venerdì 21 ottobre 2022) All’Allianz Stadium, il match valido per l’11ª giornata di Serie A 2022/2023 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(inviato all’Allianz Stadium) – Allo Stadiumedsi affrontanao per l’11ª giornata di Serie A 2022/2023. Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 4? Occasione McKennie – Grande imbucata di Danilo, McKennie prova ad agganciare ma viene rimontato dall’uscita di Vicario. 6? Occasione Kean – L’attaccante raccoglie al limite e punta l’area. Pallone spostato sul destro e tiro potente che termina alto. 8? Gol Kean – Rabiotavanti l’azione e allarga per Kostic. Cross alle spalle della difesa, con Kean che ...

Il difensore della Juventus Daniele Rugani ha parlato a DAZN nell'intervallo della partita contro l'. Le dichiarazioni L'intervista flash di Rugani all'intervallo di: INTERVALLO - "Dobbiamo fare il secondo gol sono gare complicate, l'gioca bene e ci vuole il secondo. Ci vuole grande compattezza in queste partite dall'attaccante fino al ...20:45 IniziaL'arbitro Fabbri ha dato il via al match traed, il primo incontro dell'11esima giornata di campionato. Padroni di casa con maglia bianconera, ospiti in azzurro.Primo tempo in controllo per la Juventus che è avanti al 45' grazie a un gol di Kean su cross di Kostic. Bianconeri che non hanno mostrato grosse difficoltà ma che, ...