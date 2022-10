Inter | Inzaghi | “Lukaku non ci sarà a Firenze | vediamo per mercoledì”

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Simoneha presentato Fiorentina-ai microfoni della TV ufficiale del club nerazzurro. Così il tecnico piacentino alla vigilia della sfida del Franchi: “è una trasferta difficile per tutti, questa settimana abbiamo avuto qualche giorno in più e siamo riusciti a lavorare abbastanza bene, adesso andiamo fiduciosi ad affrontare questa trasferta”. L’allenatore si è soffermato anche sulla situazione relativa a Romelu: “Sono due giorni che si sta allenando parzialmente in gruppo. Deve ritrovare la condizione, però è molto motivato: finalmente, dopo tantissimo tempo, la lesione l’ha superata. Adesso per domani anoncon noi, cerchiamo di portarlo. Deve ritrovare la sua condizione, ma vedendolo lavorare sono fiducioso”. ...