Bimbo ucciso a bastonate a Cardito (Napoli). In appello ergastolo al patrigno e alla madre Ergastolo per il patrigno e per la madre di, il bambino picchiato a morte il 27 gennaio 2019 a Cardito, in provincia di Napoli. La Corte d'assise d'appello ha confermato la pena per l'uomo, Tony Essobti Badre, e aggravato quella ...Anche Valentina Casa è stata condannata all'ergastolo. Fine pena mai per la mamma di, il bambino di 7 anni massacrato di botte e ucciso a Cardito il 27 gennaio del 2019 dal patrigno di questi, Toni Essobti Badre. La donna era stata ritenuta colpevole di gravi omissioni ... Giuseppe Dorice ucciso a botte dal patrigno, condannata all'ergastolo anche la mamma Due ergastoli per l'omicidio del piccolo Giuseppe Dorice, condanna esemplare anche per la mamma in grado d'appello ...La Corte d'Assise di Appello di Napoli ha confermato la pena massima per Toni Essobti Badre e aggravato quella per Valentina Casa, la mamma del piccolo Giuseppe, deceduto nel gennaio del 2019 a Cardit ...