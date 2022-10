Demotapers | piattaforma NFT di musica e arte visuale

Rockol.it

Valuart ha lanciatoweb 3 di NFT formati da musica e opere d'arte visuale, nella quale gli artisti musicali e gli artisti visivi formano una community battezzata di demolovers , per creare, ...Benvenuti quindi allain cui tutto questo è possibile e in cui le opere anche relative a una stessa traccia musicale e con diversi livelli di rarità sono pensate come base per ... v Debutta Demotapers, piattaforma NFT musicale e visiva Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Valuart annuncia la nuova piattaforma Demotapers, che permette di creare e condividere NFT musicali e visivi. Scopri di più ...