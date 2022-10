Comune di Castellanza | Concorso per 1 Istruttore Contabile

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeDirettivo, categoria D. L’assunzione è finalizzata ad inserimento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diL'amministrazione comunale dirende noto che é indetto ilpubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica 1, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionaledirettivo. Requisiti ed Invio della Domanda Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all'ufficio protocollo entro trenta giorni successivi alla data di ...

Comune di Castellanza

