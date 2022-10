Cinghiali fanno irruzione in una scuola nel Pescarese | paura tra i bambini

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Dopo aver sfondato la rete di recinzione del giardino e poi il vetro dell’ingresso, una famiglia di quattroè entrata in unadell’infanzia a Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, generandotra i presenti. Il più grande degli animali del gruppo è entrato in un’aula dove c’erano circa 15a fare lezione: i piccoli si sono spaventati, urlando e saltando sui banchi. Una maestra ha provato a frapporsi tra i giovanissimi scolari e il cinghiale, riportando una leggera ferita a un fianco dopo aver urtato contro un armadietto. Le urla hanno attirato l’attenzione del cuoco della mensa, che è riuscito ad evacuare l’aula mentre l’animale, spaventato, girava all’impazzata colpendo sedie e banchi. Da una porta di sicurezza il cinghiale è stato fatto uscire, si è poi allontanato insieme al resto del ...

Una famiglia di 4 ungolati ha fatto irruzione in classe venerdì mattina seminando paura e scompiglio. Nessun bambino, per fortuna, è rimasto ferito.