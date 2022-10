Chi è Giancarlo Giorgetti | il nuovo ministro dell’Economia amato da Draghi e Salvini

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 ottobre 2022) «Scaltro e molto stimato». Questo diceva il consolato americano nei dispacci rivelati da Wikileaks suuscente del Mise, veterano della Lega e uomo di collegamento tra il partito e il mondo economico finanziario del Nord. Nelgoverno di Giorgia Meloni andrà a sostituire al ministeroe delle finanze Daniele Franco che ha già speso parole al miele per il suo successore: «Lo conosco da parecchi anni, sarebbe adattissimo».ha iniziato la sua carriera politica a Cazzago Brabbia, in provincia di Varese, dove è nato nel 1966. A 29 anni e per due mandati è stato sindaco del paese di 800 anime, ma nel frattempo l’economista laureato in Bocconi è entrato nel Parlamento nazionale, eletto alla Camera per la prima volta nel 1996 e deputato ...