Casini | messaggio per Abodi | «Una garanzia di competenza e professionalità»

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Lorenzo, presidente della Lega Serie A, ha lanciato undove si complimenta con AndreaAndreaè il nuovo Ministro dello Sport. I complimenti di Lorenzonel suo. IL– «Congratulazioni ad Andrea. La sua vasta esperienza nelle leghe professionistiche e nell’Istituto per il Credito Sportivo, per citarne solo alcune, ne fanno profilo ideale e sono sicuradi competenze eper favorire le riforme del calcio, con l’urgenza delle infrastrutture, delle risorse e della cultura, e per sostenere tutto lo sport italiano. Un ringraziamento al Governo e al Presidente della Repubblica per aver ripristinato un Ministro dello sport». L'articolo ...

