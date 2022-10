Baby gang a Roma | minacciano un 15enne con un coltello | ‘Dacci i tuoi vestiti firmati’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Era al centro commerciale di via Laurentina, stava passeggiando, guardando le vetrine dei suoi negozi preferiti quando, improvvisamente, è stato prima accerchiato da cinque coetanei, ragazzi tra i 14 e i 16 anni, poi è stato costretto a consegnare loro la costosa felpa che indossava. Tutto questo sotto la minaccia di due coltelli a serramanico di 21 cm e un martelletto frangivetro. Perché lenon si fermano e continua la scia di violenza nella Capitale: c’è chi prende di mira un compagno di classe, lo bullizza, chi armato rapina ragazzi che ancora devono compiere 18 anni. E chi, con quelle armi in mano, si sente potente, invincibile, forte. La rapina nel centro commerciale di via Laurentina Non hanno solo portato via la felpa al giovane di 15 anni. Poco dopo quell’affronto, i minorenni sono tornati all’attacco e lo hanno ‘rincontrato’ mentre ...