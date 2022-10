Attacchi informatici | il furto dati principale pericolo per le imprese

(Di venerdì 21 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Le principali minacce informatiche per le aziende “sonoche hanno come obiettivo quello di rendere indisponibili i propriper chiedere un riscatto economico, le persone al tempo stesso possono subire dei furti di identità, furti di credenziali e queste vengono utilizzate anche per entrare nelle aziende dove lavorano”. Così Nicola Bressan, Chief technical officer di Yarix, intervistato dall'Italpress, spiega che si tratta di una grande “centrale di controllo dove lavorano più di 30 analisti, questi controllano tutti i perimetri di sicurezza dei clienti per identificare quando ci sono dei potenzialiin corso e quindi reagire”.Bressan ha poi parlato del collettivo filorusso Killnet che “ha dichiarato di colpire le aziende che sostenevano l'Ucraina, e lo ha fatto organizzandosi all'interno di un ...

