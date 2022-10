Atp Napoli 2022 | programma sabato 22 ottobre con Berrettini e Musetti

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il, gli orari e l’ordine di gioco del torneo ATP 250 di(cemento outdoor) per la giornata di22. I primi a scendere in campo saranno Lorenzo Sonego ed Andrea Vavassori per la loro semifinale di doppio. Successivamente sarà la volta di Matteoe Lorenzo, che nel penultimo atto di singolare se la vedranno rispettivamente contro lo statunitense McDonald ed il serbo Kecmanovic. I due si potrebbero incontrare nell’ultimo atto di domenica in quella che sarebbe una finale tutta azzurra. Di seguito ilcompleto con gli orari nel dettaglio.COMPLETO ARENA (INIZIO ALLE ORE 11:30) (1) Dodig/Krajicek vs Sonego/VavassoriNon prima delle ore 14:00: McDonald vs (2/WC) ...