Ancora polemiche in Rai | Bruno Vespa si scaglia contro il Tg1

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 21 ottobre 2022) All’interno del panorama Rai, sembra ci sia parecchia tensione. Negli ultimi giorni, non si è fatto altro che parlare dello stra il Tg1 e Rosario Fiorello. Però, è accaduto qualcos’altro che, certamente, non è passato inosservato agli occhi dei fedeli spettatori. Ieri, è andata in onda l’ultima puntata della settimana di Porta a Porta. A differenza delle altre volte,ha deciso di chiudere l’appuntamento in modo alquanto singolare. Le sue parole hanno creato un bel po’ di scompiglio sui social network. Porta a Porta,perde le staffe: l’attacco al Tg1 In una rete come Rai 1, è impossibile non ci sia un po’ di rivalità tra le diverse trasmissioni. Il numero degli ascolti e lo spazio dedicato a ogni programma, infatti, sono due elementi di grande discussione. Solitamente, ...