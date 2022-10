Valverde | «Devo fare 10 gol | non voglio procurare il ritiro di Ancelotti»

(Di giovedì 20 ottobre 2022) È un momento d’oro per Federico. El Pajarito è sempre più centrale al Real Madrid, e ha trovato il gol sia nel Clásico contro il Barcellona (un gran bel gol) sia nella partita di ieri contro l’Elche. Ieri l’uruguayano ha segnato in grande stile, dal limite dell’area, dopo che i tentativi di Vinicius e di Benzema erano stati respinti. Il video: Benzema e Vinicius Ci pensaa segnare un gran gol #LaLiga #DAZN pic.twitter.com/ielfMnlUlb — DAZN Italia (@DAZN IT) October 19, 2022 È un’attitudine al gol nuovissima al centrocampista ex Peñarol: la scorsa stagionesegnò un solo gol e lo fece in Supercoppa. Quest’anno, in due mesi e 15 partite giocate, ha già segnato 6 gol, cinque nella Liga e uno in Champions League.gli ha svoltato la carriera: il tecnico di Reggiolo lo utilizza a tutto ...

Real Madrid,: 'segnare 10 ...Per questo gli ho detto: 'Se non riesci a fare almeno 10 gol in una stagione, ioprendere il patentino (da allenatore ndr) e stracciarlo per andare in pensione'.ha un piede che è una ... Valverde: "Devo arrivare a 10 gol, non voglio essere la causa del ritiro di Ancelotti" Insieme a Benzema e Courtois, in casa Real Madrid è lui l'uomo del momento: Federico Valverde. Il centrocampista sta alzando il suo livello di gioco e, finalmente, sta trovando anche una certa continu ...