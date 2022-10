Tifosi Roma preoccupati dalla sfida col Napoli | la Curva Sud rischia di essere chiusa

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Latranon è solo una partita tra due delle squadre più in forma di questo avvio di stagione, ma rappresenta anche l’incontro tra due tifoserie che, per usare un eufemismo, non si amano particolarmente. CoricontroA conferma di quanto affermato in precedenza, i sostenitori giallorossi in occasione delladi lunedì contro la Sampdoria hanno intonato cori discriminatori contro. In vista delladi domenica sera quindi è lecito aspettarsi, purtroppo, che la situazione possa ripetersi, se non addirittura peggiorare. Rischioper la: il motivo LaSud della...