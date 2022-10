Tabaccaio ipnotizzato e narcotizzato | il colpo delle ladre rom

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L'uomo, comeda unarapinatrici, non si era reso conto del furto da 8mila euro. Forse per stordirlo era stata utilizzata anche una sostanza psicotropa. Arrestate due donne e denunciata una terza

Furto con ipnosi, non è il titolo di un film comico, ma un caso di cronaca locale accaduto a Torino: in una tabaccheria due donne hanno letteralmente ipnotizzato il tabaccaio che, incapace di intender ...