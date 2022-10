(Di giovedì 20 ottobre 2022) Catania, 20 ott. - (Adnkronos) - È statoa Catania, nell'ambito di Fiera Didacta Italia, ilLa tutela deideinellorivolto ae dirigentiivi. A illustrarlo questo pomeriggio a Misterbianco (Ct) l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (Agia) Carla Garlatti, la Dirigente del Dipartimento per lodella Presidenza del Consiglio dei ministri, Stefania Pizzolla, la professoressa Adriana Bonifacino, membro del cda die Salute S.p.A., in occasione del seminario “Yes – Youth and education +– Diritto alloper minori”. Il volumetto di 55 pagine – promosso dal Dipartimento per lo, dall'Autorità ...

La Svolta

Il valore deitv in Premier League è triplo rispetto all'Italia e in Liga il rapporto è di due a uno. Una proprietà con diversi club in diversiè interessante, io credo che così si ......l'inserimento delle persone con disabilita' nel mondo scolastico e lavorativo cosi' come promuovere locome strumento di formazione, educazione ed inclusione sociale: garantendo i... Ultimo'ora: Sport: diritti dei minorenni, presentato un vademecum per i tecnici L'evento di Every Child is my Child in collaborazione con Alice nella Città e Fondazione Cinema Roma insieme alla Fondazione S.S. Lazio 1900 e Fair Play Calcio per creare inclusione con sport e aiutar ...Il manager era stato accusato dalle atlete del suo team ma assolto dalla giustizia penale: chiedeva foto in bikini alle ragazze per verificare che fossero in buona forma fisica. La vicenda aveva apert ...