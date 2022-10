Simulazione di reato | nei guai 37enne di Frigento

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto"di": è questo ildi cui dovrà rispondere un, denunciato dai Carabinieri della Stazione di. L'indagine prende spunto dalla denuncia sporta dallo stesso contro ignoti per indebito utilizzo della carta di credito a lui in uso. L'attività sviluppata dai Carabinieri, estrinsecatasi attraverso l'acquisizione di utili informazioni nonché di video dalle telecamere di sorveglianza, permetteva di acclarare che i prelievi di denaro contante, denunciati come sconosciuti, erano stati in realtà effettuati dal giovane al fine di ottenere un indebito rimborso dall'istituto di credito. Alla luce delle evidenze emerse, a suo carico è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.