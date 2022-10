Sevilla FC | Nianzou si rompe ed è basso

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 20 ottobre 2022) 2022-10-20 12:39:28 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Mali novità per lui Siviglia. I servizi medici hanno confermato che il giocatore francese Tanguyche ha dovuto ritirarsi nella seconda metà della partita contro il Valencia Martedì scorso si è infortunato e essere breve nelle prossime settimane. Secondo il club di Nervin, il giocatore francese ha una rottura fibrillare nel retto femorale del quadricipite destro. Il periodo di recupero per un infortunio come questo è di circa tre o quattro settimaneaffinché sampaoli non potrà contare sulle prestazioni dell’attaccante francese prima dell’intervallo a causa del Coppa del Mondo del Qatar. Marcao e Acqua Il centrale ha saltato la decima giornata a causa di un disagio muscolare il che lo ha reso una vittima dell’ultimo minuto, anche se potrebbe essere pronto per il prossimo incidente. Per la sua parte, ...