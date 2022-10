(Di giovedì 20 ottobre 2022) Negli ultimi, altri sei incidenti mortali nella capitale. Un morto al giorno dal 15 al 19 di ottobre. Le vittime sono quasi tutti ragazzi poco più che ventenni. Dal Gra alla Cristoforo Colombo, da Acilia a Tor Bella Monaca, quello deine è un bilancio che nei mesi più recenti è stato necessario aggiornare troppo spesso. Dall'inizio dell'anno sono già più di 100 icapitoline. L’ultimo incidente è avvenuto. Un auto, una Suzuki Swift, guidata da una ragazza di 23 anni ha perso il controllo su via Cristoforo Colombo, all'incrocio con via Alessandro Severo, ed è finita sul marciapiede, dove stava camminando Francesco Valdiserri di 18 anni. ...

Il Foglio

"Almeno sessantae trecento feriti" nelle due città principali, la capitale N'Djamena e ... il quotidiano e gli allegati in digitalegià abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi ...I nuovi casi sono 545, di cui questiindividuati con i tamponi molecolari (su 151 test effettuati) e 539 con gli antigenici (su 2.648 test). I pazienti ricoverati sono 82, di cui quattro in ... Sei morti in cinque giorni sulle strade di Roma. Ieri sera l'ultima vittima Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...I corpi di Sofia e Francesco sono stati ritrovati questa mattina: i due ragazzi erano sull’auto, completamente distrutta, del 24enne ...