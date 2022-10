PSG | Joao Felix allontana Leao

Commenta per primoFelix è deluso all'Atletico Madrid e ha chiesto ufficialmente la cessione. Secondo la stampa francese il club più interessato all'attaccante portoghese è il Paris Saint Germain che però, ...Felix ha attirato su di se parecchie attenzioni soprattutto tra i club più importanti d'Europa. ... Bayern Monaco, Manchester United e. Proprio il club transalpino sarebbe quello che è già in ...Joao Felix, con ogni probabilità, è il prossimo obiettivo di mercato dei grandi club europei, fra i quali Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Manchester United. Il quotidiano spagnolo As riferisce di ...Joao Felix è il prossimo obiettivo di mercato dei grandi club europei, fra i quali Bayern Monaco, Psg e Manchester United. Il quotidiano spagnolo ...