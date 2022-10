Prezzi devastanti | l' incubo è arrivato | cosa non potremo comprare più

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tu chiamala, se vuoi: inflazione. Ma la verità è che si tratta di una stangata a pieno regime perché, tanto per fare un esempio, il prezzo dell'olio alimentare (quello per friggere, che sia di semi di girasole o d'arachidi), in un anno solo, cioè da settembre 2021 a settembre 2022 è cresciuto del 59,4%. Insomma, se prima costava un euro, adesso costa un euro e cinquanta. E poi vaglielo a spiegare, a chi riempie (sempre meno) il carrello della spesa al super che ci sono le bollette da capogiro, che reperire la materia prima è un'impresa titanica, che la filiera ha i suoi problemi. Tu resti lì, con gli occhi sugli scaffali, a spulciare le offerte del volantino, e intanto pensi ai tuoi, di problemi. Perché le bollette sono aumentate anche per le utenze domestiche, perché è cresciuta pure la benzina, perché invece lo stipendio è rimasto quello di prima della pandemia. A stilare la ...

