“Perché non lo cacciate” GF Vip 7 | bufera contro il programma | “È gravissimo | basta”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Non c’è niente da fare, il reality di Cinecittà, ormai da diverse stagioni dedicato unicamente ai personaggi legati al mondo dello spettacolo attentamente selezionati da Alfonso Signorini, ogni anno, colleziona una lunga serie di scivoloni. Spesso sono spunto di riflessione, altre volte solo pessime cadute di stile. Come la bestemmia che si è udita nella notte, tra le mura del GF Vip 7. È polemica online e caccia al colpevole. Solitamente non è complicato scovare il protagonista della figuraccia, viste le diverse telecamere puntate in ognuna delle stanze popolate dai concorrenti del GF Vip 7. Peccato, o per fortuna, dipende dai punti di vista, l’autore della cosiddetta “bestemmia interrotta” l’ha pronunciata mentre era in corso un cambio di regia. Tanto che qualcuno ha anche pensato fossero stati gli autori. Ora il reality si è espresso sulla cosa. GF Vip 7, ennesima ...