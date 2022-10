“Perché il mio endometrio è sottile?”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Salve dottore, ho ritirato la biopsia endometriale dopo due mesi di cura con Intralipid per natural killer alte e ora l’esame è negativo. C’è solo una dicitura nel referto che mi preoccupa, ovvero “frammenti di mucosa endometriale IPORESPONSIVA”. Devo preoccuparmi? È per questo che il miosi sfalda poco durante il ciclo mestruale ed è? Ho fatto vari cicli di prova con estrogeni ma lo spessore è sempre di 4/5 mm. La ringrazio in anticipo per la sua risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Il Fatto Quotidiano

Io no - confessa - e per questo per 'Gli anni più belli' non ho voluto un compenso,è un lavoro che non avevo mai fatto e non sapevo quale fosse il verovalore. Oggi so che lo posso fare". ...Però c'è un pezzo, "Tracce di te" che è tutto".l'album si intitola "Voglio la gonna" "È una provocazione, come la copertina del disco. Dobbiamo smettere di ragionare su ciò che è ... Selvaggia Lucarelli: “Mio padre insultato dal tassista fuori dalla Rsa solo perché è mio padre