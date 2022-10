Parlamento | Renzi | ' non farò presidente Copasir'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Dal Pd "danno le veline ai giornali:fa polemica perché vuole fare ildel. Ovviamente io non ci penso nemmeno. Io voglio fare politica e so farla anche senza un ruolo istituzionale. Ma l'idea che mi attacchino sul personale - gli stessi che non hanno aperto bocca dopo la campagna vergognosa contro la mia famiglia e dopo l'assoluzione dei miei genitori - la dice lunga su come certa sinistra concepisca la politica solo come odio personale". Così, con un duro post su Facebook, il senatore e leader di Iv, Matteo. "Hanno messo il veto su di noi nelle alleanze, hanno perso le elezioni, ci hanno lasciato fuori dagli accordi istituzionali, hanno sbagliato i conti, hanno fatto diventare i grillini la prima forza di opposizione e anziché andare a nascondersi sparlano ...