Nasce AssoInfluencer | il primo sindacato per content creator

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Life&People.it Non è un vero lavoro. Una frase che chiunque sia riuscito a ritagliarsi un ruolo nel macrocosmo del web – che sia come youtuber, podcaster, influencer o– ha sentito fin troppe volte. Eppure, a dispetto dello scetticismo che regnava fino a pochi anni fa, oggi sono proprio loro i nuovi protagonisti del marketing mondiale. Che si prenda in considerazione il settore fashion, il mondo del gaming, quello dei profumi, del cibo, dello sport, dell'arte o della letteratura, infatti, siamo di fronte a un fatto compiuto: gli influencer non solo funzionano, ma sono ormai una forza trainante dell'economia di molti brand. Non si tratta più di pochi, straordinari casi isolati. Il monopolio di Chiara Ferragni, che da The Blonde Salad ha costruito un impero in continua crescita, ha dovuto condividere le luci della ribalta con un

Nel peggiore dei mondi possibili, ossia quello in cui viviamo, ecco la nuova boiata galattica:il sindacato degli influencer e tutti riportano la notizia giulivi, come fosse un progresso. Nasce la prima Associazione Sindacale per gli influencer, chiamata appunto Assoinfluencer e che si pone come obiettivo la tutela dei creatori, da un'idea degli avvocati Jacopo Ierussi e Valentina Salonia, per "supportare e regolamentare questa categoria professionale in ascesa, ma ancora poco tutelata sul piano legale".