Agenzia ANSA

Si è conclusa con un nulla di fatto la terza seduta parlamentare inper l'elezione del capo di Stato, incarico occupato fino alla fine del mese dal presidente uscente Michel Aoun. La prossima seduta è prevista per lunedì 24 ottobre. Sui 128 deputati totali, 119 ......di Netanyahu per la liberazione del soldato delle Forze di difesa israeliane Gilad Shalit -: ... - Turchia Cagatay Ozdemir, vice direttore delle Comunicazioni; - Uk: sir Alex ... Libano: presidenziali, fumata nera per 3/a seduta in parlamento (ANSAMed) - BEIRUT, 20 OTT - Si è conclusa con un nulla di fatto la terza seduta parlamentare in Libano per l'elezione del capo di Stato, incarico occupato fino alla fine del mese dal presidente ...La crisi economica del Paese è accompagnata da una paralisi politica che ha impedito la formazione di un governo t per mesi, e ora rischia che il Libano entri in un vuoto presidenziale. Ciò può essere ...