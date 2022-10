La buffonata di Tamberi | “Sono nero dentro | solidarietà con Egonu | ma non voglio espormi”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott – Gianmarcoè “”. Cosa significhi, lo sa soltanto lui. Una di quelle frasi retoriche sparate così, un po’ a caso, ma che “fanno tanto sentimento” e pure un mezzo tentativo di lanciare la “lacrima strappastorie” per deridere un po’ il finto buonismo sedicente antirazzista.”: ma che vuol dire? L’atleta si esprime così sul presunto ‘caso’: “Mi tocca profondamente: tra basket e musica,, i miei idolitutti di colore. Stavo perpubblicamente, poi ho preferito non farlo. Ma ho scritto a Zaynab Dosso: da capitano azzurro le ho anche detto che in Nazionale potremmo pensare a gesti significativi”. Insomma, ...