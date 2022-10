Iran | Ue approva sanzioni contro chi fornisce i droni alla Russia Teheran | “Kiev ci dia le prove sul loro uso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Sono serviti tre giorni di colloqui, al termine dei quali gli ambasciatori dell’Ue hanno concordato misurecinque individui e tre entitàiani che fornisconoimpiegati di civili in Ucraina. Le misure, secondo quanto riferiscono fonti Ue, entreranno in vigore questo pomeriggio dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, a tre giorni dal via libera del Consiglio Ue Esteri allei responsabili della repressione delle proteste scoppiate nel Paese dopo la morte di Mahsa Amini. Il nodo deiforniti a Mosca è da settimane nel mirino della Nato e di Bruxelles, anche sefinora ha sempre negato di avere fornito armi...