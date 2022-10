Gas | parte in rialzo a 117 euro al Megawattora

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Avvio in crescita per il prezzi del gas: sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa, il future sul metano con scadenza a novembre cresce del 4% a 117al. . 20 ottobre 2022

Avvio in crescita per il prezzi del: sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa, il future sul metano con scadenza a novembre cresce del 4% a 117 euro al Megawattora. . 20 ottobre 2022... i primi cento giorni del nuovo governo dovranno mettere dale promesse elettorali sulla flat ... Facendo qualche calcolo provvisorio sul prezzo deldel 19 ottobre - 118 euro a megawattora - ...(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Avvio in crescita per il prezzi del gas: sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa, il future sul metano ...Larghe intese in Romagna. Il rigassificatore di Ravenna si farà. A dare un’ulteriore spinta al progetto lo stesso consiglio comunale ravennate, che due giorni fa ha dato il via libera all’approvazione ...