"Il mio desiderio è sempre quello di preservare l'unità europea e anche l'amicizia e l'alleanza tra Germania e Francia". Lo ha detto il presidente francese Emmanuelal pre - vertice di Renew Europe interpellato sul rinvio delle consultazioni tra i governi di Francia e Germania. "Poiché c'erano ministri che non erano disponibili da parte tedesca, abbiamo ...... ha fatto infuriare non solo Draghi ma anche Emmanuel. Eppure, per Roma fare nuovo debito comune sarebbe necessario, soprattutto se aumenteranno le possibilità di un price cap alche forma ... Gas: Macron, 'mio desiderio è preservare unità Europa' - Ultima Ora "Il mio desiderio è sempre quello di preservare l'unità europea e anche l'amicizia e l'alleanza tra Germania e Francia". (ANSA) ...Gozzi è stato l’ unico imprenditore italiano invitato come relatore all’Energy Business Forum Algeria-Unione Europea, tenutosi ad Algeri l’11 e il 12 ottobre ...