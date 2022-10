Francesco e Sofia scomparsi nel nulla dopo una serata a Verona | ricerche tra Lazise e Calmasino

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Sono disperati i genitori di: da ormai oltre 48 ore non hanno notizie dei due ragazzi e non sanno più che cosa pensare. Unain discoteca, il rientro a casa in macchina e poi il giallo: i due ragazzi sononel, dove sono?D’Aversa eMancini, di cui non si hanno notizie da lunedì stavano rientrando a casa in macchina, con l’auto del ragazzo che fa il pizzaiolo. Si erano conosciuti sabato sera, si erano piaciuti e avevano deciso di rivedersi il lunedì sera.aveva promesso ai suoi di rientrare a casa per le 2 di notte e così stava facendo. Aveva mandato un messaggio ai genitori spiegando che il cellulare, non prendeva bene. Quelle le sue ultime parole perchè poi, sia lei che ...