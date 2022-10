Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La Formula Uno è pronta ad affrontare un finale di stagione in cui terranno banco le side quest, poiché il nome del Campione del Mondoè già noto. Max Verstappen ha conquistato matematicamente il titolo iridato a Suzuka, chiudendo anche per l’algebra una partita di fatto già finita a Spa-Francorchamps. Al riguardo, l’aritmetica tiene ancora aperto il Mondiale Costruttori, ma Redvanta 165 punti di vantaggio suquando ne restano 191 sul piatto. In tal senso, il primo match point sarà proprio domenica 23 ottobre, in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti. Teoricamente, si tratta di una mera formalità. Il Drink Team vincerà il titolo riservato alle squadre se dovesse uscire con almeno 147 lunghezze di margine sul Cavallino Rampante. In altre parole, a Austin la struttura di base a Milton Keynes può permettersi di ...