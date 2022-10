“Deve uscire dal GF Vip” L’ultima notizia sulla concorrente cambia tutto nella casa

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Passano le ore, i giorni, i mesi e i coinquilini dello spiato appartamento del GF Vip 7 continuano a regalare dinamiche a volontà. Discussioni più o meno accese, antipatie che si sconfiggono e altre che si palesano. Scivoloni fuori luogo, gaffe, momenti emozionanti, le puntate e poi le nomination. Chi uscirà questa sera? Sembrerebbepronto per l’attesa decima puntata del GF Vip 7 e, già da appena svegli, i concorrenti stanno ragionando sugli scintillanti outfit che indosseranno per la grande serata. In nomination Antonino Spinalbese, Alberto De Pisis, Attilio Romita, George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà e Cristina Quaranta. GF Vip 7, cosa dicono i sondaggi Che cosa dicono i sondaggi? Dallo scorso lunedì, quando Alfonso Signorini ha concluso la nona puntata di fuoco con le nomination dei suoi cari vipponi, il televoto prosegue ed i telespettatori ...

Fanpage.it

Il comportamento ritenuto dannoso dal tribunale è da ricondurre a un periodo specifico in cui al minore non è stata garantita possibilità diinsieme agli altri compagni e inoltre non è stata ...L'atroce sospetto: chi ha fattogli audio di Berlusconi Da capire il destino di Antonio ... "Doveandare Berlusconi". Gruber esplode in diretta Una delle situazioni più ingarbugliate secondo ... Mio figlio deve uscire prima: il padre lo porta via, la nonna picchia l'insegnante Il nuovo governo a breve sarà formato e si troverà ad affrontare emergenze economico-sociali (la possibile imminente decrescita del Pil), di salute pubblica (la gestione della ...