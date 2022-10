Da Pamela a Lola | quando le vite delle giovani europee non contano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott – Mentre in Italia si sproloquiava sull’inesistente razzismo contro Paola Egonu, tra post di solidarietà dei politici e pubblica vicinanza espressa da Mario Draghi alla giocatrice in una telefonata, a Parigi, veniva ritrovato il corpo sgozzato della 12enneDaviet, stuprata, torturata e uccisa da una senzatetto algerina, irregolare in Francia con foglio di espulsione. Questa drammatica vicenda ha riportato alla memoria le altrevittime degli immigrati arrivati in Europa, spesso da profughi. Il fallimento della gestione dell’immigrazione e l’utopia della cosiddetta società multiculturale sono i mandanti morali degli omicidi. Donne italiane vittime della furia cieca degli immigrati Dopo il ritrovamento del corpo mutilato diin ...

