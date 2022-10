Caro energia | Draghi a Bruxelles | “Conclusioni summit non sono equilibrate”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ledel Consiglio Europeo, in bozza, “non”. Viene chiesto di dare “solidarietà” nella condivisione dell’, ma “non c’è solidarietà” sulle richieste di “contenere i prezzi” del gas. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo al Consiglio Europeo, apprende l’Adnkronos da una fonte a. Le “” del Consiglio Europeo e alle proposte della “Commissione” prevedono una serie di “obblighi precisi” sulla condivisione delle forniture di gas: il 15% obbligatorio, regole per la condivisione in caso di carenze, eccetera. Ma “non cidecisioni concrete” sull’adozione immediata del tetto ai prezzi, sulla solidarietà di bilancio, sull’immediata attuazione del modello ...

Sky Tg24

Nel suo ultimo Consiglio europeo Mario Draghi va all'attacco per portare a casa un risultato atteso da mesi (il price cap sul gas e un pacchetto di iniziative contro ilprezzi) ma che ancora è tutt'altro che a portata di mano. Il piano messo a punto dalla Commissione Ue, pur se edulcorato, rispetto alle richiesta dell'Italia, infatti, trova ancora resistenze tra ..., Michel 'Dobbiamo agire per abbassare i prezzi' Charles Michel, in particolare, ha parlato di quelle che sono le priorità in questa particolare fase: 'L'è un importante argomento ... Caro energia, la priorità: rinnovare gli aiuti. Nodo risorse Il presidente del Consiglio UE Charles Michel, nel portare l'attenzione sulla crisi energetica, ha sottolineato l'importanza del dialogo tra i leader.Caro-bollette, Ghidini (Federconsumatori) a iNews24: "In caso di difficoltà a pagare, rivolgetevi alle associazioni di consumatori".