Amore Criminale 20 ottobre 2022 | Antonia Bianco

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Stasera su Rai3 tornerà con una nuova puntata, il programma di approfondimento sul tematica del femminicidio, condotto dalla giornalista Emma D’Aquino e in onda in prima serata. La storia al centro della puntata sarà quella di, uccisa nel 2012, a 43 anni, dal suo ex compagno, Carmine Buono, padre del suo terzo figlio. Filo conduttore del racconto degli avvenimenti è l’intervista alla figlia della vittima, Florencia, che ha creato una associazione per gli orfani di femminicidio. Quando lo conosce,ha già due figli piccoli, nati da una precedente relazione. Quella tra lei e l’ex compagno è sin dall’inizio una storia tormentata, caratterizzata da pesanti menzogne da parte dell’uomo, che le nasconde di avere già una moglie e dei figli. Umiliazioni e prevaricazioni non ...

