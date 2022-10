Alfonsi | Approvati 5 progetti per il cambiamento climatico

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 ottobre 2022): Ok della giunta alla delibera suifinanziati dal ministero per l’adattamento ai cambiamenti climatici – La Giunta capitolina ha approvato nella seduta odierna la delibera proposta dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina(nella foto)concernente il Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano istituito dal Ministero per la Transizione Ecologica con D.D. n.117 del 15/4/21, finalizzato ad aumentare la resilienza ai rischi dei cambiamenti climatici dei Comuni sopra i 60mila abitanti. Sono cinque idi Roma Capitale ammessi ai finanziamenti ministeriali per complessivi 5.315.764 euro. Il primo progetto, proposto dal Dipartimento Tutela Ambientale, è un intervento di forestazione lineare mirato alla ...