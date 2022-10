Volley | Berruto | “Paola Egonu reagirà | è una ragazza forte”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) ”è un’italiana che sabato, con la nostra nazionale, ha vinto la medaglia di bronzo nel campionato mondiale di pallavolo, sport a diffusione planetaria dove l’Italia domina la scena da decenni. Al termine della finale ha confessato in lacrime di voler lasciare la nazionale poiché in troppi continuano a chiederle: perché sei italiana?è unacoraggiosa, un punto di riferimento per tanti giovani del nostro Paese, per il suo talento ma anche perché non ha avuto paura di parlare del suo orientamento sessuale o di razzismo”. Così in una nota Mauro, deputato del Partito democratico ed ex c.t. della nazionale dimaschile, intervenendo in Aula. ”è una, ...