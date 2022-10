Uomini e Donne | Ida Platano avvistata con Alessandro Vicinanza in aeroporto | “Si baciavano ripetutamente” | la segnalazione

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La frequentazione tra i due protagonisti del Trono Over Idasembra proseguire nel migliore dei modi. Archiviate le frequentazioni di lei e messo da parte l’ingombrante fantasma di Riccardo Guarnieri, Ida ha deciso di dare una nuova possibilità ad, il quale nel frattempo ha messo la parola fine alla frequentazione con Roberta Di Padua e si è dichiarato ancora innamorato della. Come riportano le anticipazioni di, Ida ehanno ripreso ad uscire insieme e si sono scambiati diversi baci appassionati in queste ultime settimane. La loro frequentazione però ha subito una battuta d’arresto a causa della gelosia di Ida, secondo cuisarebbe ancora interessato a ...