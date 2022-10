Ufficiale | il comunicato del Sassuolo sulle condizioni di Berardi

stampa 19 ottobre 2022 : Intel ha effettuato la dimostrazione di un primo prototipo ... Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al portaledi Intel .Unche non lascia alcun dubbio. Il rischio, ora, che il 2022 sia finito anche per il portiere è concreto. Per Maignan si tratta dunque di un nuovo infortunio: lo scorso 23 settembre si era ...Per Maignan non si tratta di una ricaduta. Ecco l’esito degli esami svolti nel pomeriggio dal portiere del Milan e della Nazionale francese ...Come comunicato in una nota ufficiale dall'AC Milan, nell’allenamento odierno, Mike Maignan ha riportato una lesione del muscolo soleo della gamba destra. Il portiere rossonero ...