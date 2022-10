Torna «L’Eredità delle Donne» a Firenze e online

Agenzia ANSA

... oggi per preservarneda lasciare ai figli, regolare ... regolare antichi debiti con'organizzatrice delle serate di Arcore ... un pregiudicato chein parlamento e invece di ringraziare ...Scrittrici, giornaliste, leader politiche, scienziate, musiciste, nomi storici del femminismo e attiviste:delle Donne , il festival che unisce le voci più interessanti e variegate del panorama contemporaneo per elaborare il tema dell'empowerment e delle competenze femminili . La ... Insinna, torno all'Eredità a far compagnia agli italiani