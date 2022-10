Serie C | il Gubbio batte la Fiorenzuola L’Imolese vince in 10

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Dopo cinque vittorie consecutive, lafrena per mano delnel girone B diC. Al Comunale did’Arda decide un gol di Mbakogu che regala l’assist del sorpasso alla Reggiana, impegnata stasera contro il Cesena. Nel primo tempo è un dominio degli ospiti, bravi a controllare il possesso e a colpire con l’ex Carpi al 15? dopo un pasticcio difensivo della. Nella ripresa si abbassano i ritmi e il gioco si fa più spezzettato. Perde in dieci uomini il Montevarchi. La Virtus Entella ha vinto 2-1 grazie alle reti in trasferta di Merkaj (3?) e Faggioli (79?). Al 26? Italen firma la rete del momentaneo pareggio, ma l’espulsione Jallow complica lla strada dei padroni di casa. Al contrario,riesce a conquistare i tre punti in dieci uomini ...

