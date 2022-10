Rudy Zerbi a 20 anni identico a Wax | la foto e la reazione del cantante di Amici

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)e Wax hanno un rapporto un po’ altalenante. Circa due settimane fa ildiha dato del “falso bastardo” al professore e questo ha causato un gran malumore. Wax si scorda del microfono acceso e offende un prof di: “Serve provvedimento esemplare” https://t.co/FW0AbXq6F0 #22 — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 10, 2022 Wax ha ovviamente chiesto scusa (“Non so nemmeno perché l’ho detto lo giuro. Mi scuso e prenderò ogni provvedimento per il mio comportamento. Però davvero non pensavo quelle parole”); maha chiesto ugualmente una punizione esemplare. Ad ogni modo i due oggi hanno chiarito grazie ad Arisa che ha chiesto espressamente adi non fare più riferimento ...

In particolare Federica ha dovuto esibirsi in un brano voluto da, conquistando gli applausi di tutti e superandolo con grande successo. La ballerina Maddalena, invece, si è esibita in una ...Federica ha superato la prova di. Compito portato a casa pure da Megan . Bene anche per Cricca che ha cantato 'La costruzione di un amore' . Amici 22, chi è stato eliminato Asia, Rita e ...Nuovo chiarimento tra il prof e l’allievo di Arisa dopo le forti affermazioni dei giorni scorsi Pace fatta tra Rudy Zerbi e Wax. Nel corso del ...La conduttrice 49enne si concede una domenica all’aperto alla Tenuta Bertarello Sorride serena, presto tornerà in tv su Rai Due con il suo ‘Boomerissima’ Alessia Marcuzzi sorride serena e si gode la d ...