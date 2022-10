Piazza Affari | calo per Tiscali

Avvio di giornata con intonazione ancora positiva per, reduce da due sedute convincenti al rialzo che hanno permesso al Ftse Mib di ritornare ai livelli di inizio mese. IL FTse Mib segna dopo i prmi scambi +0,37% a 21.598 punti. Importante ...Sottotono la società di telecomunicazioni , che passa di mano con un calo del 3,24%. La tendenza ad una settimana di Tiscali è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe ...Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,55%, l'Ftse All share dello 0,58%. (ANSA). (ANSA) ...Nexi sale dopo il balzo del 185% delle transazioni con smartphone rilevato dall'Osservatorio Innovative Payments Politecnico di Milano. Ecco come investire con un Turbo Certificates di Bnp Paribas.