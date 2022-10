Passaro-McDonald oggi | ATP Napoli 2022 | orario | programma | tv | streaming

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Sarà lo statunitense Mackenzie, a contendere un posto agli ottavi al qualificato azzurro Francesconel torneo di singolare maschile didi tennis:, mercoledì 19 ottobre, il match sarà il secondo dalle ore 17.00 sul Campo D’Avalos. Non sarà possibile seguire il matchin quanto non ci sarà copertura tv /19 OTTOBREMercoledì 19 ottobre – Campo D’AvalosDalle 17:00 Laslo Djere VS (Q) Borna Gojo A seguire MackenzieVS (Q) FrancescoNon ci sarà copertura tv /Foto: LiveMedia/Lisa Guglielmi

Francescoviene da una settimana positiva a Firenze, nella quale ha ottenuto il suo primo successo a ... battendo al primo turno Zhizhen Zhang e inchinandosi al secondo turno proprio a. ...Oggi si ricomincia alle 10 con Carbales Baena - Jarry; Baez (6) - Sonego; Fucsovics - Shang Grenier - Fognini, Djere - Gojo eSi torna in campo per la serie A: ci sarà da divertirsi! Erano ben nove gli italiani iscritti al tabellone cadetto - quello delle qualificazioni - per l'accesso al main draw del torneo ATP di Napoli: ...Il portacolori dello Junior Perugia , Francesco Passaro , ha staccato il pass per il tabellone principale dell’ Atp 250 di Napol ...