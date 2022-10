Ordinò l’omicidio con un “pizzino” | ennesimo ergastolo per Sandokan

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –con undi un imprenditore titolare di un’attività di pompe funebri, Giovanni Parente, che aveva osato opporsi al “monopolio” del clan dei Casalesi nel settore del “caro estinto”. Per questo motivo la Corte d’Appello di Napoli (prima sezione, presieduta da Alfonso Barnarano) ha condannato all’il capo della cosca casertana Francesco Schiavone noto come “”, uno degli irriducibili del clan; anche oggi, collegato in videoconferenza dal carcere in cui è detenuto,ha ascoltato il verdetto in silenzio, prendendosi l’della sua vita. Non una parola, a differenza dell’alto capo del clan Michele Zagaria, che spesso interviene nei processi in cui è imputato. ...