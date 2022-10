NBA 2022 2023 | buona la prima per Golden State | battuti i Lakers di LeBron Ok Boston

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nella notte del 18 ottobre ha preso ufficialmente il via la nuova stagione NBA, il campionato di basket più seguito al mondo. Ad aprirla non potevano che essere quattro squadre di rilievo, determinate a fare bene in questa stagione. Esordio vincente per iWarriors, campioni in carica, che hanno superato i Los Angelesper 123-109. Sugli scudi il solito Steph Curry, miglior realizzatore della serata con 33 punti. Ainon è bastata invece la doppia doppia diJames (31 punti e 14 rimbalzi), che mette nel mirino lo storico record di punti di Jabbar, e i 27 di Anthony Davis. Bene anche Westbrook (doppia doppia anche per lui), ma ad imporsi sono i padroni di casa, che fanno la differenza nel terzo parziale allungando in maniera decisiva. Nell’altra sfida, la vittoria è andata ...