Microsoft licenzia mille dipendenti

In questa edizione: - Crolla Aula Magna all'Università di Cagliari - Da oggi al via Ecobonus per motorini elettrici -quasi 1000 dipendenti nel mondo - In crescita il mercato auto europeo, + 7,9% gsl SponsorChe le prospettive per l' economia europea in generale e per quella italiana in particolare non siano rosee non dovrebbe sorprendere nessuno, ma nemmeno gli Stati Uniti stanno troppo bene.Microsoft ha confermato che l’azienda ha dovuto tagliare altri posti di lavoro per via delle minori entrate nel settore software, che dovrebbero continuare a rallentare, a causa di vendite più deboli ...Se la pandemia ha aumentato il ricorso a consuetudini digitali come l’e-commerce e le video chiamate e se tali comportamenti sono proseguiti anche dopo la fine della crisi, le aspettative ...