Meloni a Berlusconi e i filo - russi | ' Ue e Nato capisaldi | chi non è d' accordo fuori da governo'

L'Indro

Qualche minuto dopo il capogruppo di Iv confida a un deputato amico: "Lo stessomi ha detto ... I colonnelli disospettano che FdI abbia prestato tre senatori a Maurizio Lupi per ...... perché appare meno unita di come avevano dichiaratoin seguito al patto della Scrofa , ma soprattutto meno affidabile sul piano politico. E mentre Maurizio Gasparri viene eletto ... Meloni e il calcione Berlusconi, spruzzato di vodka e diritto internazionale — L'Indro I centristi dovrebbero proporre Maria Elena Boschi e Matteo Renzi per le commissioni di garanzia. Ma il timore di Pd e 5stelle è che i ...La leader di FdI dà l’ultimatum all’ex premier ormai fuori controllo. Lei non si fida più e crea gruppi parlamentari con Lupi & Co. per accogliere i transfughi di FI ...