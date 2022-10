La minaccia di attacchi nucleari incombe | in caso non fare mai questo terribile errore sotto la doccia

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Sai come comportarsi inindi? C’è qualcosa che non dovresti mai e poi mai. Se, per qualche motivo, ti trovi in una situazione in cui devi lavare del materiale radioattivo dal tuo corpo, c’è qualcosa che non dovresti mai. Lo fai solitamente inma in questa particolare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it